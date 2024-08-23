Армия РФ атаковала Украину ударными БпЛА с нескольких направлений
Пятница, 23 августа 2024, 04:21
Поздно вечером четверга российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 22:37 военные сообщили о движении ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавщины.
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В 23:16 стало известно о "Шахедах" севернее Ахтырки, движущихся на юго-запад в направлении Полтавщины.
В 23:24 появилась информация о движении ударных БпЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс - северо-западный.
В 23:31 воздушники предупредили об ударных БпЛА на севере Полтавщины, курс на Миргород.
ВИДЕО ДНЯ
В 00.04 стало известно об угрозе применения ударных беспилотников в Кировоградской области.
В 4.11 угроза ударных БпЛА возникла для Киевской области.
В 4.26 прозвучал отбой тревоги.