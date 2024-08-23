Армия РФ атаковала Украину ударными БпЛА с нескольких направлений

Поздно вечером четверга российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 22:37 военные сообщили о движении ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавщины.

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В 23:16 стало известно о "Шахедах" севернее Ахтырки, движущихся на юго-запад в направлении Полтавщины.

В 23:24 появилась информация о движении ударных БпЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс - северо-западный.

В 23:31 воздушники предупредили об ударных БпЛА на севере Полтавщины, курс на Миргород.

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В 00.04 стало известно об угрозе применения ударных беспилотников в Кировоградской области.

Карта alerts.in.ua

В 4.11 угроза ударных БпЛА возникла для Киевской области.

В 4.26 прозвучал отбой тревоги.