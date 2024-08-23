На базі літаків-розвідників НАТО в Німеччині підвищили рівень безпеки через можливу загрозу

НАТО підвищило рівень безпеки на своїй авіабазі в Гайленкірхені в Німеччині до найвищого, другого рівня.

Джерело: Spiegel

Деталі: Увесь персонал, який не був потрібен для місії, відправили додому в якості запобіжного заходу, сказав речник авіабази.

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Підґрунтям стала інформація розвідки, що вказувала на можливу загрозу.

У Гайленкірхені на заході Німеччини базуються літаки-розвідники НАТО.

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