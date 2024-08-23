На базе самолетов-разведчиков НАТО в Германии повысили уровень безопасности из-за возможной угрозы
Пятница, 23 августа 2024, 04:52
НАТО повысило уровень безопасности на своей авиабазе в Гайленкирхене в Германии до самого высокого, второго уровня.
Источник: Spiegel
Детали: Весь персонал, который не был нужен для миссии, отправили домой в качестве меры предосторожности, сказал представитель авиабазы.
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Основанием стала информация разведки, которая указывала на возможную угрозу.
В Гайленкирхене на западе Германии базируются самолеты-разведчики НАТО.
Напомним:
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- За последние месяцы в Германии не раз сообщалось о попытках диверсий на объектах инфраструктуры и военных объектах.
- Кроме того, в Германии за украинскими солдатами во время тренировок следили неизвестные беспилотники, а в этом году двух немецко-российских граждан арестовали по подозрению в подготовке диверсии на американской базе в Баварии.