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На базе самолетов-разведчиков НАТО в Германии повысили уровень безопасности из-за возможной угрозы

Алена ИвашкивПятница, 23 августа 2024, 04:52
На базе самолетов-разведчиков НАТО в Германии повысили уровень безопасности из-за возможной угрозы
фото: Getty Images

НАТО повысило уровень безопасности на своей авиабазе в Гайленкирхене в Германии до самого высокого, второго уровня.

Источник: Spiegel

Детали:  Весь персонал, который не был нужен для миссии, отправили домой в качестве меры предосторожности, сказал представитель авиабазы. 

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Основанием стала информация разведки, которая указывала на возможную угрозу.

В Гайленкирхене на западе Германии базируются самолеты-разведчики НАТО.

Напомним:

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