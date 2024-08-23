На базе самолетов-разведчиков НАТО в Германии повысили уровень безопасности из-за возможной угрозы

НАТО повысило уровень безопасности на своей авиабазе в Гайленкирхене в Германии до самого высокого, второго уровня.

Источник: Spiegel

Детали: Весь персонал, который не был нужен для миссии, отправили домой в качестве меры предосторожности, сказал представитель авиабазы.

Реклама:

Основанием стала информация разведки, которая указывала на возможную угрозу.

В Гайленкирхене на западе Германии базируются самолеты-разведчики НАТО.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ