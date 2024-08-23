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Гарріс на з'їзді Демпартії пообіцяла бути президентом для всіх американців і стояти на стороні України

Олена ІвашківП'ятниця, 23 серпня 2024, 06:36
Гарріс на з'їзді Демпартії пообіцяла бути президентом для всіх американців і стояти на стороні України
Камала Гарріс, фото: Getty Images

В останній день Національного з'їзду Демократичної партії США в Чикаго Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію в якості кандидата на пост президента і виступила з промовою, яку журналісти назвали головною за всю її політичну кар'єру.

Джерело: CNN

Деталі: У промові Гарріс виклала свій порядок денний: пообіцяла бути президентом для "всіх американців", назвавши листопадові вибори "найважливішими в житті нашої нації". 

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Пряма мова: "Я знаю, що сьогодні ввечері нас дивляться люди з різними політичними поглядами. І я хочу, щоб ви знали: Я обіцяю бути президентом для всіх американців. Ви завжди можете довіряти мені в тому, що я поставлю країну вище за партію і себе.

Вважати священними фундаментальні принципи Америки, від верховенства права до вільних і чесних виборів і мирної передачі влади. 

Я буду президентом, який об'єднає нас навколо наших найвищих прагнень. Президентом, який веде і слухає, який реалістичний, практичний і має здоровий глузд. І завжди боротиметься за американський народ. Це було справою всього мого життя".

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Ще деталі: Вона детально пояснила, чому вважає, що ще одне президентство Дональда Трампа матиме "надзвичайно серйозні" наслідки, пообіцявши зниження податків для середнього класу, що, за її словами, протиставляється меті Трампа - допомогти мільярдерам.

Доповнено: Гарріс пообіцяла, що буде підтримувати Україну у разі обрання президенткою, пише AP.

"Як президентка, я буду твердо стояти на боці України і наших союзників по НАТО", – зазначила вона.

Гарріс підкреслила, що за п'ять днів до вторгнення Росії в Україну "я попереджала президента Зеленського" і допомогла очолити дипломатичну відповідь США, згуртувавши "понад 50 країн".

Нагадаємо:

  • ЗМІ раніше повідомляли про "прохолодні" відносини між Камалою Гарріс та українським президентом Володимиром Зеленським.
  • У матеріалі Time згадували, що віцепрезидентка ніколи не була в Україні, зокрема й після повномасштабного вторгнення, хоча зустрічалась із українським президентом шість разів, востаннє – на полях Глобального саміту миру у Швейцарії в червні.

США
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