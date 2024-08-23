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Харрис на съезде Демпартии пообещала быть президентом для всех американцев и стоять на стороне Украины

Алена ИвашкивПятница, 23 августа 2024, 06:36
Харрис на съезде Демпартии пообещала быть президентом для всех американцев и стоять на стороне Украины
Камала Харрис, фото: Getty Images

В последний день Национального съезда Демократической партии США в Чикаго Камала Харрис официально приняла номинацию в качестве кандидата на пост президента и выступила с речью, которую журналисты назвали главной за всю ее политическую карьеру.

Источник: CNN

Детали: В речи Харрис изложила свою повестку дня: пообещала быть президентом для "всех американцев", назвав ноябрьские выборы "важнейшими в жизни нашей нации". 

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Прямая речь: "Я знаю, что сегодня вечером нас смотрят люди с разными политическими взглядами. И я хочу, чтобы вы знали: Я обещаю быть президентом для всех американцев. Вы всегда можете доверять мне в том, что я поставлю страну выше партии и себя.

Считать священными фундаментальные принципы Америки, от верховенства права до свободных и честных выборов и мирной передачи власти. 

Я буду президентом, который объединит нас вокруг наших самых высоких стремлений. Президентом, который ведет и слушает, который реалистичен, практичен и имеет здравый смысл. И всегда буду бороться за американский народ. Это было делом всей моей жизни".

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Еще детали: Она подробно объяснила, почему считает, что еще одно президентство Дональда Трампа будет иметь "чрезвычайно серьезные" последствия, пообещав снижение налогов для среднего класса, что, по ее словам, противопоставляется цели Трампа - помочь миллиардерам.

Дополнено: Харрис пообещала, что будет поддерживать Украину в случае избрания президентом, пишет AP.

"Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", - отметила она.

Харрис подчеркнула, что за пять дней до вторжения России в Украину "я предупреждала президента Зеленского" и помогла возглавить дипломатический ответ США, сплотив "более 50 стран". 

Напомним:

  • СМИ ранее сообщали о "прохладных" отношениях между Камалой Харрис и украинским президентом Владимиром Зеленским.
  • В материале Time упоминали, xnj вице-президент никогда не была в Украине, в том числе и после полномасштабного вторжения, хотя встречалась с украинским президентом шесть раз, последний раз – на полях Глобального саммита мира в Швейцарии в июне.

США
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