Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шмигаль просить Міноборони пояснити ТЦК, що забирати водіїв автобусів з рейсів – неприпустимо

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 серпня 2024, 12:46
Шмигаль просить Міноборони пояснити ТЦК, що забирати водіїв автобусів з рейсів – неприпустимо
Денис Шмигаль. фото - Урядовий портал

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль просить Міністерство оборони роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки неприпустимість зняття водіїв із рейсових автобусів.

Джерело: Шмигаль на "годині запитань до уряду" у Верховній Раді 23 серпня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися".

Реклама:
ТЦКмобілізаціяВоєнний станКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Києві та ще 4 областях скасували екстрені відключення світла

футболКваліфікація Ліги чемпіонів: "Зальцбург" – "Динамо". ОНЛАЙН

Вночі обстріляли пост охорони Луцького ТЦК, поранено солдата: нападника шукають

фотоУдар росіян по готелю у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до трьох

У середу обмеження світла будуть меншими – "Укренерго"

Голова МАГАТЕ попередив про ризик ядерного інциденту на Курській АЕС

Усі новини...
ТЦК
Поліція: В Одесі чоловік наставив пістолет на військових ТЦК
СБУ прийшла з обшуками до Хустстького ТЦК та військкома – джерело
Затримали голів ТЦК у Бучі та Борисполі: при обшуках знайшли більше мільйона доларів
Останні новини
22:59
У Києві та ще 4 областях скасували екстрені відключення світла
22:40
Федоров назвав вартість дрону-ракети "Паляниця"
22:09
Міноборони Польщі про МіГи для України: можемо передати, коли отримаємо більш сучасну заміну
21:55
Медведєв заявив, що за допомогою Telegram РФ доносить свої матеріали до "пересічного українця"
21:50
футболКваліфікація Ліги чемпіонів: "Зальцбург" – "Динамо". ОНЛАЙН
21:45
Новини економіки 27 серпня: плани на закинуту АЕС, ліміти на карткові перекази
21:40
Жонглював сокирами і кутав дружину в пластик: як американець встановив 181 світовий рекорд
21:21
Шведські неонацисти обговорювали розправу над міністром юстиції – ЗМІ
20:58
Росіяни обстріляли "швидку", яка їхала до пораненого в Херсоні: постраждали троє медиків
20:56
Вночі обстріляли пост охорони Луцького ТЦК, поранено солдата: нападника шукають
Усі новини...
Реклама:
Реклама: