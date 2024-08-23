Шмигаль просить Міноборони пояснити ТЦК, що забирати водіїв автобусів з рейсів – неприпустимо
П'ятниця, 23 серпня 2024, 12:46
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль просить Міністерство оборони роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки неприпустимість зняття водіїв із рейсових автобусів.
Джерело: Шмигаль на "годині запитань до уряду" у Верховній Раді 23 серпня, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися".
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