Шмыгаль просит МОУ объяснить ТЦК, что забирать водителей автобусов с рейсов – недопустимо
Пятница, 23 августа 2024, 12:46
Премьер-министр Денис Шмыгаль просит Министерство обороны разъяснить территориальным центрам комплектования и социальной поддержки недопустимость снятия водителей с рейсовых автобусов.
Источник: Шмыгаль на "часе вопросов к правительству" в Верховной Раде 23 августа, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Когда снимают ТЦК водителей с бусов. Также недопустима ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают. Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие ситуации не повторялись".
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