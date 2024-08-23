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Шмыгаль просит МОУ объяснить ТЦК, что забирать водителей автобусов с рейсов – недопустимо

Валентина РоманенкоПятница, 23 августа 2024, 12:46
Шмыгаль просит МОУ объяснить ТЦК, что забирать водителей автобусов с рейсов – недопустимо
Денис Шмыгаль. фото - Правительственный портал

Премьер-министр Денис Шмыгаль просит Министерство обороны разъяснить территориальным центрам комплектования и социальной поддержки недопустимость снятия водителей с рейсовых автобусов.

Источник: Шмыгаль на "часе вопросов к правительству" в Верховной Раде 23 августа, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Когда снимают ТЦК водителей с бусов. Также недопустима ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают. Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие ситуации не повторялись".

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