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Генштаб Естонії: ЗСУ розпочали наступ в Курській області РФ традиційним методом

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 23 серпня 2024, 13:59
Генштаб Естонії: ЗСУ розпочали наступ в Курській області РФ традиційним методом
Ілюстративне фото: Getty Images

Генштаб Сил оборони Естонії у своєму зведенні зазначив, що початок наступальної операції Збройних сил України у Курській області Росії відбувся традиційним методом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: У зведенні естонського Генштабу йдеться, що Курська операція ЗСУ була здійснена традиційним методом: рано вранці, за підтримки артилерійського вогню, із застосуванням радіоелектронної боротьби для зменшення небезпеки для своїх підрозділів.

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Внаслідок цих дій, за даними з відкритих карт, до 22 серпня під контролем ЗСУ перебуває приблизно 800-900 квадратних кілометрів території Курської області.

Естонські військові зазначають, що Росія продовжує перекидати свої частини у Курську область. Основна увага приділяється моторизованим піхотним підрозділам, які перекидаються з малоактивних ділянок фронту.

За даними з відкритих джерел, підрозділи однієї та тієї ж частини можуть розташовуватися як на Курському, так і на Харківському напрямках.

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ЗСУ, як і раніше, утримують ініціативу в Курській області та продовжують знищувати й брати в полон російські підрозділи, додають у Генштабі Естонії.

За можливості ЗСУ перерізають сполучні шляхи. Так, наприклад, знищено вже третій міст через річку Сейм, яка з'єднує Рильськ, Курчатов і Курськ. Це не тільки ускладнює маневрування ЗС РФ, а й створює природну перешкоду для захисту флангів ЗСУ.

У зведенні наголошують, що на інших ділянках фронту ініціативу зберігає Росія.

На Донецькому напрямку окупаційні війська РФ продовжують рух на захід і перебувають на відстані приблизно 11 кілометрів від населеного пункту Покровськ, який є однією з можливих цілей. Просування за останній тиждень становить від 2 до 4 кілометрів.

Також імовірно, ЗС РФ увійшли в околиці населеного пункту Торецьк, що розташований на півдні від Часового Яру.

За даними ЗМІ, американські посадовці занепокоєні тим, що у разі продовження операції України у Курській області її сили можуть бути надто розтягнуті.

Британська розвідка своєю чергою вважає, що Росія використовує у Курській області війська, особовий склад яких воює не за призначенням, що може зменшити здатність РФ повернути зайняті українськими силами території.

Курська область розвідка
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