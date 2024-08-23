Генштаб Эстонии: ВСУ начали наступление в Курской области РФ традиционным методом

Генштаб Сил обороны Эстонии в своей сводке отметил, что начало наступательной операции Вооруженных сил Украины в Курской области России состоялось традиционным методом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: В сводке эстонского Генштаба говорится, что Курская операция ВСУ была осуществлена традиционным методом: рано утром, при поддержке артиллерийского огня, с применением радиоэлектронной борьбы для уменьшения опасности для своих подразделений.

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В результате этих действий, по данным из открытых карт, к 22 августа под контролем ВСУ находится около 800-900 квадратных километров территории Курской области.

Эстонские военные отмечают, что Россия продолжает перебрасывать свои части в Курскую область. Основное внимание уделяется моторизованным пехотным подразделениям, которые перебрасываются с малоактивных участков фронта.

По данным из открытых источников, подразделения одной и той же части могут располагаться как на Курском, так и на Харьковском направлениях.

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ВСУ по-прежнему удерживают инициативу в Курской области и продолжают уничтожать и брать в плен российские подразделения, добавляют в Генштабе Эстонии.

По возможности ВСУ перерезают соединительные пути. Так, например, уничтожен уже третий мост через реку Сейм, который соединяет Рыльск, Курчатов и Курск. Это не только затрудняет маневрирование ВС РФ, но и создает естественное препятствие для защиты флангов ВСУ.

В сводке отмечается, что на других участках фронта инициативу сохраняет Россия.

На Донецком направлении оккупационные войска РФ продолжают движение на запад и находятся на расстоянии примерно 11 километров от населенного пункта Покровск, который является одной из возможных целей. Продвижение за последнюю неделю составляет от 2 до 4 километров.

Также предположительно, ВС РФ вошли в окрестности населенного пункта Торецк, который расположен на юге от Часового Яра.

По данным СМИ, американские чиновники обеспокоены тем, что в случае продолжения операции Украины в Курской области ее силы могут быть слишком растянуты.

Британская разведка в свою очередь считает, что Россия использует в Курской области войска, личный состав которых воюет не по назначению, что может уменьшить способность РФ вернуть занятые украинскими силами территории.