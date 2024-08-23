Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб Эстонии: ВСУ начали наступление в Курской области РФ традиционным методом

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 23 августа 2024, 13:59
Генштаб Эстонии: ВСУ начали наступление в Курской области РФ традиционным методом
Иллюстративное фото: Getty Images

Генштаб Сил обороны Эстонии в своей сводке отметил, что начало наступательной операции Вооруженных сил Украины в Курской области России состоялось традиционным методом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: В сводке эстонского Генштаба говорится, что Курская операция ВСУ была осуществлена традиционным методом: рано утром, при поддержке артиллерийского огня, с применением радиоэлектронной борьбы для уменьшения опасности для своих подразделений.

Реклама:

В результате этих действий, по данным из открытых карт, к 22 августа под контролем ВСУ находится около 800-900 квадратных километров территории Курской области.

Эстонские военные отмечают, что Россия продолжает перебрасывать свои части в Курскую область. Основное внимание уделяется моторизованным пехотным подразделениям, которые перебрасываются с малоактивных участков фронта.

По данным из открытых источников, подразделения одной и той же части могут располагаться как на Курском, так и на Харьковском направлениях.

ВИДЕО ДНЯ

ВСУ по-прежнему удерживают инициативу в Курской области и продолжают уничтожать и брать в плен российские подразделения, добавляют в Генштабе Эстонии.

По возможности ВСУ перерезают соединительные пути. Так, например, уничтожен уже третий мост через реку Сейм, который соединяет Рыльск, Курчатов и Курск. Это не только затрудняет маневрирование ВС РФ, но и создает естественное препятствие для защиты флангов ВСУ.

В сводке отмечается, что на других участках фронта инициативу сохраняет Россия.

На Донецком направлении оккупационные войска РФ продолжают движение на запад и находятся на расстоянии примерно 11 километров от населенного пункта Покровск, который является одной из возможных целей. Продвижение за последнюю неделю составляет от 2 до 4 километров.

Также предположительно, ВС РФ вошли в окрестности населенного пункта Торецк, который расположен на юге от Часового Яра.

По данным СМИ, американские чиновники обеспокоены тем, что в случае продолжения операции Украины в Курской области ее силы могут быть слишком растянуты.

Британская разведка в свою очередь считает, что Россия использует в Курской области войска, личный состав которых воюет не по назначению, что может уменьшить способность РФ вернуть занятые украинскими силами территории.

Курская область разведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
Курская область
Курская операция: российские солдаты засели в женской колонии и отбивают штурмы ВСУ – СМИ
Минкульт Украины интересуют памятники украинской истории на Курщине
Вооруженные Силы Украины на территории России – а так можно было?
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: