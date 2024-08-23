На Одещині викрили схему для ухилянтів, яку організували працівники міграційної служби 

Контррозвідка Служби безпеки спільно з керівництвом Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області, яку організували посадовці міграційної служби. За гроші вони дистанційно оформлювали документи військовозобов'язаним, що дозволило їм уникнути оновлення даних у ТЦК та СП та не повертатися в Україну.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Дослівно ОГП: "За даними слідства, очільник місцевого райвідділу ДМС організувала схему ухилення від мобілізації військовозобов’язаних, які перебували поза межами території України.

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Підозрювані оформляли чоловікам паспорти громадян України для виїзду за кордон, без їх особистої участі. Під час виготовлення документів вони знімали власні відбитки пальців, а фото робили із дистанційно надісланої світлини. Готові паспорти передавали замовникам через посередників".

Деталі: Зазначається, що це давало змогу військовозобов’язаним чоловікам не повертатися на територію України, не ставати на облік і не оновлювати свої дані у ТЦК та СП.

фото: СБУ

Вартість таких послуг становила від 500 до 2,5 тис. доларів, залежно від терміновості. Правоохоронці провели більше 50 обшуків за місцями роботи і проживання підозрюваних, вилучили:

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понад 300 тис. доларів США та більше ніж 60 тис. євро, ймовірно одержаних злочинним шляхом;

майже 200 печаток і штампів, які використовували у "схемі".

фото: Офіс генерального прокурора

За даними слідства, зловмисники загалом отримали замовлення на дистанційне оформлення понад 150 документів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру начальнику і двом спеціалістам одного з відділів ГУ ДМС в Одеській області, посадовцю регіонального підрозділу Центру надання адмінпослуг та двом спільникам.

фото: СБУ

Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Повідомляється, що усі документи, видані з порушенням закону, будуть скасовані відповідно до процедури.