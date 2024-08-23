На Одещині викрили схему для ухилянтів, яку організували працівники міграційної служби
Контррозвідка Служби безпеки спільно з керівництвом Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області, яку організували посадовці міграційної служби. За гроші вони дистанційно оформлювали документи військовозобов'язаним, що дозволило їм уникнути оновлення даних у ТЦК та СП та не повертатися в Україну.
Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України
Дослівно ОГП: "За даними слідства, очільник місцевого райвідділу ДМС організувала схему ухилення від мобілізації військовозобов’язаних, які перебували поза межами території України.
Підозрювані оформляли чоловікам паспорти громадян України для виїзду за кордон, без їх особистої участі. Під час виготовлення документів вони знімали власні відбитки пальців, а фото робили із дистанційно надісланої світлини. Готові паспорти передавали замовникам через посередників".
Деталі: Зазначається, що це давало змогу військовозобов’язаним чоловікам не повертатися на територію України, не ставати на облік і не оновлювати свої дані у ТЦК та СП.
Вартість таких послуг становила від 500 до 2,5 тис. доларів, залежно від терміновості. Правоохоронці провели більше 50 обшуків за місцями роботи і проживання підозрюваних, вилучили:
- понад 300 тис. доларів США та більше ніж 60 тис. євро, ймовірно одержаних злочинним шляхом;
- майже 200 печаток і штампів, які використовували у "схемі".
За даними слідства, зловмисники загалом отримали замовлення на дистанційне оформлення понад 150 документів.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру начальнику і двом спеціалістам одного з відділів ГУ ДМС в Одеській області, посадовцю регіонального підрозділу Центру надання адмінпослуг та двом спільникам.
Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
Повідомляється, що усі документи, видані з порушенням закону, будуть скасовані відповідно до процедури.