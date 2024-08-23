В Одесской области разоблачили схему для уклонистов, которую организовали работники миграционной службы

Контрразведка Службы безопасности совместно с руководством Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области, которую организовали должностные лица миграционной службы. За деньги они дистанционно оформляли документы военнообязанным, что позволило им избежать обновления данных в ТЦК и СП и не возвращаться в Украину.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Дословно ОГП: "По данным следствия, глава местного райотдела ГМС организовала схему уклонения от мобилизации военнообязанных, которые находились за пределами территории Украины.

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Подозреваемые оформляли мужчинам паспорта граждан Украины для выезда за границу, без их личного участия. При изготовлении документов они снимали собственные отпечатки пальцев, а фото делали с дистанционно присланной фотографии. Готовые паспорта передавали заказчикам через посредников".

Детали: Отмечается, что это позволяло военнообязанным мужчинам не возвращаться на территорию Украины, не становиться на учет и не обновлять свои данные в ТЦК и СП.

фото: СБУ

Стоимость таких услуг составляла от 500 до 2,5 тыс. долларов, в зависимости от срочности. Правоохранители провели более 50 обысков по местам работы и проживания подозреваемых, изъяли:

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более 300 тыс. долларов США и более 60 тыс. евро, вероятно полученных преступным путем;

почти 200 печатей и штампов, которые использовали в "схеме".

ФОТО: ОФИС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

По данным следствия, злоумышленники в целом получили заказ на дистанционное оформление более 150 документов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении начальнику и двум специалистам одного из отделов ГУ ГМС в Одесской области, должностному лицу регионального подразделения Центра предоставления админуслуг и двум сообщникам.

фото: СБУ

Им инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Сообщается, что все документы, выданные с нарушением закона, будут отменены в соответствии с процедурой.