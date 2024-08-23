В Одесской области разоблачили схему для уклонистов, которую организовали работники миграционной службы
Контрразведка Службы безопасности совместно с руководством Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области, которую организовали должностные лица миграционной службы. За деньги они дистанционно оформляли документы военнообязанным, что позволило им избежать обновления данных в ТЦК и СП и не возвращаться в Украину.
Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины
Дословно ОГП: "По данным следствия, глава местного райотдела ГМС организовала схему уклонения от мобилизации военнообязанных, которые находились за пределами территории Украины.
Подозреваемые оформляли мужчинам паспорта граждан Украины для выезда за границу, без их личного участия. При изготовлении документов они снимали собственные отпечатки пальцев, а фото делали с дистанционно присланной фотографии. Готовые паспорта передавали заказчикам через посредников".
Детали: Отмечается, что это позволяло военнообязанным мужчинам не возвращаться на территорию Украины, не становиться на учет и не обновлять свои данные в ТЦК и СП.
Стоимость таких услуг составляла от 500 до 2,5 тыс. долларов, в зависимости от срочности. Правоохранители провели более 50 обысков по местам работы и проживания подозреваемых, изъяли:
- более 300 тыс. долларов США и более 60 тыс. евро, вероятно полученных преступным путем;
- почти 200 печатей и штампов, которые использовали в "схеме".
По данным следствия, злоумышленники в целом получили заказ на дистанционное оформление более 150 документов.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении начальнику и двум специалистам одного из отделов ГУ ГМС в Одесской области, должностному лицу регионального подразделения Центра предоставления админуслуг и двум сообщникам.
Им инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Сообщается, что все документы, выданные с нарушением закона, будут отменены в соответствии с процедурой.