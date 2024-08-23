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США ввели нові санкції проти понад 100 компаній і фізичних осіб за підтримку Росії

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 серпня 2024, 18:37
США ввели нові санкції проти понад 100 компаній і фізичних осіб за підтримку Росії
Фото: Getty Images

Міністерство фінансів США в п’ятницю, 23 серпня, оголосило про санкції проти понад ста фізичних та юридичних осіб у 16 різних юрисдикціях, причетних до ухиляння Росії від західних санкцій. Нові обмеження США стосуються понад десятка транснаціональних мереж, які зокрема беруть участь у закупівлі озброєнь і техніки для Росії, сприяють ухиленню від санкцій і підтримують російську військово-промислову базу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресреліз відомства

Деталі: Одна з таких мереж сприяла закупівлі Росією боєприпасів у Туреччині й координувалась громадянином Італії Джуліо Сфольєтті. Інша – через компанії у Туреччині, Франції та Гонконгу імпортувала компоненти для підсанкційного російського "Промтеху".

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У Швейцарії та Ліхтенштейні американський Мінфін виявив мережі, які дозволяли російським олігархам приховувати свої інвестиції в іноземні підприємства через трастові фонди, а також закупляти для Москви напівпровідники.

Також під санкції США потрапив італійський виробник верстатів Fagima, який співпрацював з російським агентом із закупівель Дмитрієм Аліхановим, уже внесеним до американського чорного списку.

У переліку згадуються компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах, що допомагали Росії торгувати російським золотом, та низка китайських компаній, причетних до імпорту підсанкційних товарів до Росії.

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Окремо США викрили мережу компаній, яку Росія створила для сприяння своїм хакерам, що потрапили під американські санкції ще у 2018 році.

Цей пакет санкцій охоплює 16 юрисдикцій і понад 100 фізичних та юридичних осіб. Загалом же в новому санкційному переліку США – понад 400 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо: Останній масштабний пакет санкцій проти Росії американський Мінфін оголошував у червні. Тоді зокрема покарали понад 90 іноземних осіб і компаній, насамперед із Китаю та Туреччини, які допомагали Москві ухилятись від санкцій.

СШАсанкціїРосія
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