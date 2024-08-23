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США ввели новые санкции против более 100 компаний и физических лиц за поддержку России

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 23 августа 2024, 18:37
США ввели новые санкции против более 100 компаний и физических лиц за поддержку России
Фото: Getty Images

Министерство финансов США в пятницу, 23 августа, объявило о санкциях против более ста физических и юридических лиц в 16 различных юрисдикциях, причастных к уклонению России от западных санкций. Новые ограничения США касаются более десятка транснациональных сетей, которые в частности участвуют в закупке вооружений и техники для России, способствуют уклонению от санкций и поддерживают российскую военно-промышленную базу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз ведомства

Детали: Одна из таких сетей способствовала закупке Россией боеприпасов в Турции и координировалась гражданином Италии Джулио Сфольетти. Другая - через компании в Турции, Франции и Гонконге импортировала компоненты для подсанкционного российского "Промтеха".

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В Швейцарии и Лихтенштейне американский Минфин обнаружил сети, которые позволяли российским олигархам скрывать свои инвестиции в иностранные предприятия через трастовые фонды, а также закупать для Москвы полупроводники.

Также под санкции США попал итальянский производитель станков Fagima, который сотрудничал с российским агентом по закупкам Дмитрием Алихановым, уже внесенным в американский черный список.

В перечне упоминаются компании в Объединенных Арабских Эмиратах, которые помогали России торговать российским золотом, и ряд китайских компаний, причастных к импорту подсанкционных товаров в Россию.

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Отдельно США разоблачили сеть компаний, которую Россия создала для содействия своим хакерам, попавшим под американские санкции еще в 2018 году.

Этот пакет санкций охватывает 16 юрисдикций и более 100 физических и юридических лиц. Всего же в новом санкционном перечне США – более 400 физических и юридических лиц.

Напомним: Последний масштабный пакет санкций против России американский Минфин объявлял в июне. Тогда в частности наказали более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции, которые помогали Москве уклоняться от санкций.

СШАсанкцииРосcия
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