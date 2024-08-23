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Новий прем’єр Британії уперше після вступу на посаду відвідає Німеччину

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 серпня 2024, 19:53
Новий прем’єр Британії уперше після вступу на посаду відвідає Німеччину
Кір Стармер, фото: Getty Images

Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт повідомив, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наступного тижня відвідає канцлера Німеччини Олафа Шольца в Берліні в межах свого першого двостороннього візиту після вступу на посаду.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Шольц прийме Стармера "з військовими почестями" в межах його першого візиту до Німеччини в середу, 28 серпня, йдеться в повідомленні.

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"Очікується, що їхні переговори будуть зосереджені на двосторонніх та зовнішньополітичних темах, а також питаннях європейської та економічної політики", – анонсував речник уряду ФРН.

Цей візит стане першим двостороннім візитом Стармера після того, як його Лейбористська партія переконливо перемогла на дострокових виборах у Британії на початку липня.

Його міністр закордонних справ Девід Леммі також здійснив перший двосторонній візит до Берліна через два дні після перемоги лейбористів на виборах та закликав до перезавантаження відносин Лондона з європейськими союзниками.

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Уряд Стармера виключив повернення Великої Британії до Європейського Союзу, але хоче укласти з ЄС пакт про безпеку і поліпшити умови двосторонньої торгівлі.

Велика БританіяНідерландиШольц
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