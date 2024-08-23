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Новый премьер Британии впервые после вступления в должность посетит Германию

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 23 августа 2024, 19:53
Новый премьер Британии впервые после вступления в должность посетит Германию
Кир Стармер, Фото: Getty Images

Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе посетит канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине в рамках своего первого двустороннего визита после вступления в должность.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Шольц примет Стармера "с воинскими почестями" в рамках его первого визита в Германию в среду, 28 августа, говорится в сообщении.

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"Ожидается, что их переговоры будут сосредоточены на двусторонних и внешнеполитических темах, а также вопросах европейской и экономической политики", – анонсировал представитель правительства ФРГ.

Этот визит станет первым двусторонним визитом Стармера после того, как его Лейбористская партия убедительно победила на досрочных выборах в Британии в начале июля.

Его министр иностранных дел Дэвид Лемми также совершил первый двусторонний визит в Берлин через два дня после победы лейбористов на выборах и призвал к перезагрузке отношений Лондона с европейскими союзниками.

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Правительство Стармера исключило возвращение Великобритании в Европейский Союз, но хочет заключить с ЕС пакт о безопасности и улучшить условия двусторонней торговли.

ВеликобританияНидерландыШольц
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