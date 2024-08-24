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Напад з ножем на фестивалі в німецькому місті: є загиблі та поранені

Ольга Глущенко Субота, 24 серпня 2024, 02:58
Напад з ножем на фестивалі в німецькому місті: є загиблі та поранені
скриншот відео

Три людини загинули і щонайменше четверо отримали поранення в результаті нападу з ножем у п'ятницю на фестивалі в західнонімецькому місті Золінген, повідомила поліція.

Джерело: АР із посиланням на німецьку поліцію та мера міста

Деталі: Свідки повідомили поліцію після 21:30 про те, що невідомий поранив ножем кількох людей на центральній площі. Поліція повідомила, що злочинець переховується, і що вони поки що мають дуже обмежену інформацію про нападника.

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Один з організаторів фестивалю Філіп Мюллер сказав, що багато людей були поранені "людиною з ножем".

Крім того, зазначає видання, у небі помітили гелікоптер, на дорогах було багато поліцейських і аварійних машин з увімкненими мигалками, а кілька вулиць були перекриті.

Мер міста Тім Курцбах написав у Facebook, що "цього вечора ми в Золінгені всі шоковані. Ми хотіли разом відсвяткувати річницю нашого міста, а тепер маємо загиблих і поранених, яких треба оплакувати".

ВІДЕО ДНЯ

У публікації зазначають, що "Фестиваль розмаїття", приурочений до 650-річчя міста, розпочався у п'ятницю і мав тривати до неділі.

Довідково: Золінген налічує близько 160 000 мешканців і розташований неподалік від великих міст Кельн і Дюссельдорф.

Німеччина
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