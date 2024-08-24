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Нападение с ножом на фестивале в немецком городе: есть погибшие и раненые

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 августа 2024, 02:58
Нападение с ножом на фестивале в немецком городе: есть погибшие и раненые
скриншот видео

Три человека погибли и по меньшей мере четверо получили ранения в результате нападения с ножом в пятницу на фестивале в западногерманском городе Золинген, сообщила полиция.

Источник: АР со ссылкой на немецкую полицию и мэра города

Детали: Свидетели сообщили в полицию после 21:30 о том, что неизвестный ранил ножом нескольких человек на центральной площади. Полиция сообщила, что преступник скрывается, и что они пока имеют очень ограниченную информацию о нападавшем.

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Один из организаторов фестиваля Филипп Мюллер сказал, что многие люди были ранены "человеком с ножом".

Кроме того, отмечает издание, в небе заметили вертолет, на дорогах было много полицейских и аварийных машин с включенными мигалками, а несколько улиц были перекрыты.

Мэр города Тим Курцбах написал в Facebook, что "этим вечером мы в Золингене все шокированы. Мы хотели вместе отпраздновать годовщину нашего города, а теперь имеем погибших и раненых, которых надо оплакивать".

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В публикации отмечается, что "Фестиваль разнообразия", приуроченный к 650-летию города, начался в пятницу и должен был продолжаться до воскресенья.

Справка: Золинген насчитывает около 160 000 жителей и расположен неподалеку от крупных городов Кельн и Дюссельдорф.

Германия
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