У Воронезькій області РФ горить і детонує склад боєприпасів

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що область атакували безпілотники, внаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

Джерело: Гусєв у telegram, Аstra

Пряма мова Гусєва: "Черговими силами ППО і засобами РЕБ у Воронезькій області знищено і подавлено ще кілька БПЛА.

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Унаслідок падіння фрагментів почалася пожежа, що спричинила детонацію вибухонебезпечних об'єктів. Нових постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено".

Деталі: Перед цим Гусєв повідомляв про нібито збитий БпЛА, загорання та одного пораненого.

Оновлено: Паблік Аstra повідомив, що в Острогозьку Воронезької області горить і детонує склад боєприпасів. Зазначається, що там розташований навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ.