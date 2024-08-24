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У Воронезькій області РФ горить і детонує склад боєприпасів

Ольга Глущенко Субота, 24 серпня 2024, 04:36
У Воронезькій області РФ горить і детонує склад боєприпасів
фото: Mash

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що область атакували безпілотники, внаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

Джерело: Гусєв у telegram, Аstra

Пряма мова Гусєва: "Черговими силами ППО і засобами РЕБ у Воронезькій області знищено і подавлено ще кілька БПЛА.

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Унаслідок падіння фрагментів почалася пожежа, що спричинила детонацію вибухонебезпечних об'єктів. Нових постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено".

Деталі: Перед цим Гусєв повідомляв про нібито збитий БпЛА, загорання та одного пораненого.

Оновлено: Паблік Аstra повідомив, що в Острогозьку Воронезької області горить і детонує склад боєприпасів. Зазначається, що там розташований навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ.

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