Польща замінить посла у Києві вже з 1 вересня

Із 1 вересня послом Польщі в Україні стане Пйотр Лукасевич, заявили в польському МЗС.

Джерело: речник МЗС Польщі Павел Вронський, слова якого наводить "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: "Посаду в Берліні вже обійняв Ян Томбінський (свого часу він очолював представництво ЄС в Україні – ред.), що відбулося у дуже приємній атмосфері. 26 серпня посади у Братиславі та Римі обіймуть Пьотр Самерек та Ришард Шнепф. З 1 вересня ми готуємося до того, що Малгожата Косюра-Казмерська обійме посаду в Осло", – повідомив Вронський.

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За його словами, з 1 вересня буде укомплектовано і київське представництво. Його очолить Пйотр Лукасевич.

Вронський зазначив, що більша частина змін у дипломатичних представництвах має відбутися до кінця вересня.

Довідка: Пйотр Лєшек Лукасевич – політолог, дипломат, полковник запасу Збройних сил Польщі, посол Польщі в Афганістані з 2012 по 2014 рік. У 1995-2006 він роках працював над питаннями, пов'язаними з державною безпекою та боротьбою з тероризмом. Брав участь у стабілізаційних місіях в Іраку (2004-2005). У 2006 році був заступником військового аташе в Ісламабаді, а в січні 2007 року став полковником і військовим аташе в Афганістані – на цій посаді він перебував протягом трьох років.

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У жовтні 2009 року він став повноважним представником Міністерства оборони в Афганістані. На цій посаді він, серед іншого, був одним із розробників стратегії польської військової присутності в Афганістані.

У 2012 році звільнився в запас у званні полковника, після чого став послом в Афганістані. Завершив свою місію 31 грудня 2014 р. Після повернення займався журналістською, викладацькою та експертною діяльністю.

Що передувало: У березні цього року Міністерство закордонних справ оголосило, що міністр Радослав Сікорський вирішив, що понад 50 послів припинять свої місії і що більше десятка кандидатур, поданих на затвердження попереднім керівництвом міністерства, будуть відкликані. При цьому МЗС висловило сподівання, що найважливіші органи влади в країні будуть співпрацювати в цьому питанні.

Відповідно до закону, посол призначається на посаду і звільняється з посади президентом. Голова президентського кабінету Марчін Масталерек заявив, що Анджей Дуда не згоден з масовим звільненням послів без конкретних підстав і причин.

На початку червня Дуда оцінив, що укомплектування дипломатичних представництв здійснюється найгіршими методами.

Він також оголосив, що поки він перебуває на посаді, він не підпише, серед іншого, призначення Богдана Кліха послом у США. Він підкреслив, що також не підпише призначення Ришарда Шнепфа та інших членів Конференції польських послів.

Нинішній посол Польщі в Києві Ярослав Гузи, призначений попередньою владою, розпочав роботу в Україні в грудні 2023-го.

Детальніше про ситуацію з призначенням польських послів читайте у статті Польська "дипломатична війна": як уряд Туска змінює послів в обхід президента Дуди.