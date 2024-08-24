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Польша заменит посла в Киеве уже с 1 сентября

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 24 августа 2024, 18:59
Польша заменит посла в Киеве уже с 1 сентября
Петр Лукасевич, фото Polsat

С 1 сентября послом Польши в Украине станет Петр Лукасевич, заявили в польском МИД.

Источник: представитель МИД Польши Павел Вронский, слова которого приводит "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: "Должность в Берлине уже занял Ян Томбинский (в свое время он возглавлял представительство ЕС в Украине – ред.), что произошло в очень приятной атмосфере. 26 августа должности в Братиславе и Риме займут Петр Самерек и Рышард Шнепф. С 1 сентября мы готовимся к тому, что Малгожата Косюра-Казмерская займет должность в Осло", – сообщил Вронский.

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По его словам, с 1 сентября будет укомплектовано и киевское представительство. Его возглавит Петр Лукасевич.

Вронский отметил, что большая часть изменений в дипломатических представительствах должна произойти до конца сентября.

Справка: Петр Лешек Лукасевич – политолог, дипломат, полковник запаса Вооруженных сил Польши, посол Польши в Афганистане с 2012 по 2014 год. В 1995-2006 он годах работал над вопросами, связанными с государственной безопасностью и борьбой с терроризмом. Участвовал в стабилизационных миссиях в Ираке (2004-2005). В 2006 году был заместителем военного атташе в Исламабаде, а в январе 2007 года стал полковником и военным атташе в Афганистане – на этой должности он находился в течение трех лет.

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В октябре 2009 года он стал полномочным представителем Министерства обороны в Афганистане. На этой должности он, среди прочего, был одним из разработчиков стратегии польского военного присутствия в Афганистане.

В 2012 году уволился в запас в звании полковника, после чего стал послом в Афганистане. Завершил свою миссию 31 декабря 2014 г. После возвращения занимался журналистской, преподавательской и экспертной деятельностью.

Что предшествовало: В марте этого года Министерство иностранных дел объявило, что министр Радослав Сикорский решил, что более 50 послов прекратят свои миссии и что более десятка кандидатур, представленных на утверждение предыдущим руководством министерства, будут отозваны. При этом МИД выразил надежду, что важнейшие органы власти в стране будут сотрудничать в этом вопросе.

Согласно закону, посол назначается на должность и освобождается от должности президентом. Глава президентского кабинета Марчин Масталерек заявил, что Анджей Дуда не согласен с массовым увольнением послов без конкретных оснований и причин.

В начале июня Дуда оценил, что укомплектование дипломатических представительств осуществляется худшими методами.

Он также объявил, что пока он находится в должности, он не подпишет, среди прочего, назначение Богдана Клиха послом в США. Он подчеркнул, что также не подпишет назначение Рышарда Шнепфа и других членов Конференции польских послов.

Нынешний посол Польши в Киеве Ярослав Гузы, назначенный предыдущей властью, начал работу в Украине в декабре 2023-го.

Подробнее о ситуации с назначением польских послов читайте в статье Польская "дипломатическая война": как правительство Туска меняет послов в обход президента Дуды.

Польшадипломатические отношения
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