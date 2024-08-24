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Гарріс обіцяє, що США продовжать підтримку України в боротьбі проти агресії РФ

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоСубота, 24 серпня 2024, 19:27
Гарріс обіцяє, що США продовжать підтримку України в боротьбі проти агресії РФ
Камала Гарріс, фото Getty Images

Віцепрезидентка і кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс привітала Україну з Днем незалежності й пообіцяла, що підтримка Сполучених Штатів продовжиться.

Джерело: Гарріс у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "У День Незалежності України ми приєднуємося до святкування спільних цінностей, які український народ відважно захищає кожного дня: незалежність, суверенітет і свободу.

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Ми й надалі підтримуватимемо Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії".

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Що передувало: Під час промови на з’їзді Демократичної партії у Чикаго після прийняття номінації як кандидата у президенти США Гарріс пообіцяла, що буде підтримувати Україну у разі обрання президенткою.

Варто зазначити, що ЗМІ раніше повідомляли про "прохолодні" відносини між Камалою Гарріс та українським президентом Володимиром Зеленським.

У матеріалі Time згадували, що віцепрезидентка ніколи не була в Україні, зокрема й після повномасштабного вторгнення, хоча зустрічалась із українським президентом шість разів, востаннє – на полях Глобального саміту миру у Швейцарії в червні.

СШАдопомога Україні
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