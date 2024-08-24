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Байден заявив, що Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоСубота, 24 серпня 2024, 20:37
Байден заявив, що Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною
Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден у привітанні з Днем Незалежності України заявив, що Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною.

Джерело: Байден у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Сьогодні, коли народ України відзначає свій День Незалежності, давайте прояснимо ситуацію:

Коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, а Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною".

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Що передувало: Крім того, українців привітала і кандидатка у президенти США Камала Гарріс, запевнивши у продовженні підтримки.

Читайте також привітання президентів держав Балтії та багатьох інших західних лідерів і послів до 33-ї річниці незалежності України.

Байденвійна
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