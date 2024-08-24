Байден заявив, що Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною
Президент США Джо Байден у привітанні з Днем Незалежності України заявив, що Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною.
Джерело: Байден у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"
Today, as the people of Ukraine mark their Independence Day, let it be clear:
When Russia’s senseless war began, Ukraine was a free country.
Today, it is still a free country.
And the war will end with Ukraine remaining a free, sovereign, and independent country. pic.twitter.com/YfK7V8nMIDРеклама:— President Biden (@POTUS) August 24, 2024
Пряма мова: "Сьогодні, коли народ України відзначає свій День Незалежності, давайте прояснимо ситуацію:
Коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, а Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною".
Що передувало: Крім того, українців привітала і кандидатка у президенти США Камала Гарріс, запевнивши у продовженні підтримки.
Читайте також привітання президентів держав Балтії та багатьох інших західних лідерів і послів до 33-ї річниці незалежності України.