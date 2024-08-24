Байден заявив, що Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною

Президент США Джо Байден у привітанні з Днем Незалежності України заявив, що Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною.

Джерело: Байден у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Today, as the people of Ukraine mark their Independence Day, let it be clear:



When Russia’s senseless war began, Ukraine was a free country.



Today, it is still a free country.



And the war will end with Ukraine remaining a free, sovereign, and independent country. pic.twitter.com/YfK7V8nMID Реклама: August 24, 2024

Пряма мова: "Сьогодні, коли народ України відзначає свій День Незалежності, давайте прояснимо ситуацію:

Коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, а Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною".

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Що передувало: Крім того, українців привітала і кандидатка у президенти США Камала Гарріс, запевнивши у продовженні підтримки.

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