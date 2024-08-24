Галущенко прокоментував інформацію про нібито зірвані переговори з РФ щодо енергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко на прохання прокоментувати інформацію ЗМІ про нібито зірвані переговори з РФ через посередників щодо призупинення атак на енергетику заявив, що Україна не веде переговорів із терористами.

Джерело: Галущенко в інтерв'ю ТСН, показаному в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми з терористами переговорів не ведемо, це точно, тим більше якихось закулісних. Це неможливо… Безумовно, ми ці перемовини з росіянами не вели".

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Деталі: Водночас Галущенко заявив, що в четвер 22 серпня відбувся саміт в режимі онлайн з питань третього пункту Формули миру – енергетична безпека, в якому взяли участь понад 40 країн і багато міжнародних організацій.

"Ми ухвалили спільне комюніке цього саміту… Ключова позиція в цьому документі – окрім відбудови енергосистеми України, це не атаки на енергосистему. Там чітко зафіксовано, що атаки на цивільну енергосистему є порушенням міжнародного гуманітарного права, порушенням статуту ООН. І це всі підтримали", - розповів міністр.

На його думку, цей документ може бути доведений до росіян, і низка держав можуть виступити посередниками в цьому процесі.

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Що передувало: 17 серпня американське видання The Washington Post із посиланням на дипломатів повідомило, що цього місяця Україна та Росія мали відправити делегації у Доху для переговорів щодо укладення історичної угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

У статті йдеться, що непрямі переговори, в яких катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіваний наступ України в Курську область Росії.