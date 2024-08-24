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Галущенко прокомментировал информацию о якобы сорванных переговорах с РФ по энергетике

Катерина ТищенкоСуббота, 24 августа 2024, 21:19
Галущенко прокомментировал информацию о якобы сорванных переговорах с РФ по энергетике
Герман Галущенко, фото Минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко на просьбу прокомментировать информацию СМИ о якобы сорванных переговорах с РФ через посредников о приостановлении атак на энергетику заявил, что Украина не ведет переговоров с террористами.

Источник: Галущенко в интервью ТСН, показанном в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы с террористами переговоров не ведем, это точно, тем более каких-то закулисных. Это невозможно... Безусловно, мы эти переговоры с россиянами не вели".

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Детали: В то же время Галущенко заявил, что в четверг 22 августа состоялся саммит в режиме онлайн по вопросам третьего пункта Формулы мира – энергетическая безопасность, в котором приняли участие более 40 стран и многие международные организации.

"Мы приняли совместное коммюнике этого саммита... Ключевая позиция в этом документе – кроме восстановления энергосистемы Украины, это не атаки на энергосистему. Там четко зафиксировано, что атаки на гражданскую энергосистему являются нарушением международного гуманитарного права, нарушением устава ООН. И это все поддержали", - рассказал министр.

По его мнению, этот документ может быть доведен до россиян, и ряд государств могут выступить посредниками в этом процессе.

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Что предшествовало: 17 августа американское издание The Washington Post со ссылкой на дипломатов сообщило, что в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

В статье говорится, что непрямые переговоры, в которых катарцы выступали в роли посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны из-за наступления Украины в Курской области России.

энергетикапереговоры
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