На Покровському напрямку росіяни в суботу атакували 45 разів – Генштаб

На Покровському напрямку у суботу зафіксовано 45 ворожих атак, також ворог активний на Краматорському та Курахівському напрямках, де відбулося 16 і 15 боїв відповідно.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Загалом від початку доби відбулося 119 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України два удари, випустивши 10 ракет, та 71 авіаудар, скинувши 95 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 506 дронів-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення неподалік Глибокого та Вовчанська, де наразі продовжується один бій.

На Куп’янському напрямку ворог 10 разів атакував оборонні рубежі українських воїнів біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. Дев’ять бойових зіткнень завершено, одне – досі триває.

На Лиманському напрямку впродовж дня відбулося 11 боєзіткнень. Російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового та Діброви. На даний момент продовжуються дві атаки.

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На Сіверському напрямку оборонці української землі відбивали чотири ворожі штурми у районі Виїмки та Спірного. Три атаки зупинено, одна – триває. Ситуація під контролем українських військ.

На Краматорському напрямку точилося 16 боїв неподалік Григорівки, Калинівки, Часового Яру та Ступочок. На цей час продовжуються три з них.

На Торецькому напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень. Росіяни атакували українські війська біля Диліївки, Неліпівки та Торецька. Наразі триває один ворожий штурм.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, розпочалося 45 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Калинове та Птиче. Сили оборони відбили 41 атаку, чотири – ще продовжуються.

У суботу на цьому напрямку було знешкоджено 288 окупантів, з них 121 – безповоротно. Також знищено бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку, 120-мм міномет, три БПЛа, три авто та три одиниці мототехніки. До того ж пошкоджено танк, бронетранспортер, БМП, броньовану ремонтно-евакуаційну машину, шість артсистем, міномет та 11 одиниць автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував українські позиції поблизу Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Одинадцять боєзіткнень завершено, чотири – досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник здійснив три безрезультатні наступальні дії у бік Вугледару, Водяного та Катеринівки.

На Оріхівському напрямку ворог також не мав успіху, атакуючи оборонні рубежі українських підрозділів біля Малої Токмачки та Новоандріївки.