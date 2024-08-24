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На Покровском направлении россияне в субботу атаковали 45 раз – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 24 августа 2024, 23:32
На Покровском направлении россияне в субботу атаковали 45 раз – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Покровском направлении в субботу зафиксировано 45 вражеских атак, также враг активен на Краматорском и Кураховском направлениях, где произошло 16 и 15 боев соответственно.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Всего с начала суток произошло 119 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара, выпустив 10 ракет, и 71 авиаудар, сбросив 95 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 506 дронов-камикадзе и осуществили более 3100 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении произошло два боестолкновения неподалеку Глыбокого и Волчанска, где сейчас продолжается один бой.

На Купянском направлении враг 10 раз атаковал оборонительные рубежи украинских воинов у Синьковки, Новоселовки и Стельмаховки. Девять боевых столкновений завершены, одно – до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении в течение дня произошло 11 боестолкновений. Российские захватчики осуществили штурмовые действия вблизи Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового и Дибровы. На данный момент продолжаются две атаки.

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На Северском направлении защитники украинской земли отражали четыре вражеских штурма в районе Выемки и Спирного. Три атаки остановлены, одна – продолжается. Ситуация под контролем украинских войск.

На Краматорском направлении шли 16 боев неподалеку Григорьевки, Калиновки, Часового Яра и Ступочек. В настоящее время продолжаются три из них.

На Торецком направлении произошло девять боестолкновений. Россияне атаковали украинские войска у Дилиевки, Нелиповки и Торецка. Сейчас продолжается один вражеский штурм.

На Покровском направлении, с начала этих суток, началось 45 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Калиновое и Птичье. Силы обороны отбили 41 атаку, четыре – еще продолжаются.

В субботу на этом направлении было обезврежено 288 оккупантов, из них 121 – безвозвратно. Также уничтожены боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка, 120-мм миномет, три БПЛа, три авто и три единицы мототехники. К тому же повреждены танк, бронетранспортер, БМП, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, шесть артсистем, миномет и 11 единиц автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал украинские позиции вблизи Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Одиннадцать боестолкновений завершены, четыре – до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник совершил три безрезультатных наступательных действия в сторону Угледара, Водяного и Катериновки.

На Ореховском направлении враг также не имел успеха, атакуя оборонительные рубежи украинских подразделений возле Малой Токмачки и Новоандреевки.

Генштабвойна
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