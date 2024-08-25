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ЦАХАЛ завдав превентивного удару по об'єктах "Хезболли"

Ольга Глущенко Неділя, 25 серпня 2024, 05:20
ЦАХАЛ завдав превентивного удару по об'єктах Хезболли
Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, скриншот

ЦАХАЛ заявив, що у відповідь на підготовку "Хезболлою" запуску ракет, ізраїльські військові завдали ударів по об'єктах терористів у Лівані. Разом з тим, за даними ЦАХАЛ,  "Хезболла" готується до масштабного удару по Ізраїлю.

Джерело: ЦАХАЛ у telegram

Дослівно: "Винищувачі ВПС Ізраїлю завдають ударів по об'єктах терористичної організації "Хезболла", які становлять безпосередню загрозу громадянам Держави Ізраїль".

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Деталі: Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі зазначив, що військові Ізраїлю виявили, що "Хезболла" готувалася запустити ракети в бік ізраїльської території.

Пряма мова Хагарі: "В рамках самооборони для усунення цих загроз ЦАХАЛ завдає ударів по терористичних цілях в Лівані, звідки "Хезболла" планувала здійснювати напади на ізраїльське цивільне населення".

"Зблизька по будинках цивільних осіб на півдні Лівану ми бачимо, що "Хезболла" готується до широкомасштабного нападу на Ізраїль, наражаючи на небезпеку ліванське цивільне населення.

ВІДЕО ДНЯ

Ми застерігаємо цивільне населення, яке перебуває в районах, де діє "Хезболла", негайно виїхати з небезпечної зони заради власної безпеки".

ІзраїльЛівантероризм
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