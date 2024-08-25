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ЦАХАЛ нанес превентивный удар по объектам "Хезболлы"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 августа 2024, 05:20
ЦАХАЛ нанес превентивный удар по объектам Хезболлы
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, скриншот

ЦАХАЛ заявил, что в ответ на подготовку "Хезболлой" запуска ракет, израильские военные нанесли удары по объектам террористов в Ливане. Вместе с тем, по данным ЦАХАЛ, "Хезболла" готовится к масштабному удару по Израилю.

Источник: ЦАХАЛ в telegram

Дословно: "Истребители ВВС Израиля наносят удары по объектам террористической организации „Хезболла", которые представляют непосредственную угрозу гражданам Государства Израиль".

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Детали: Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военные Израиля обнаружили, что "Хезболла" готовилась запустить ракеты в сторону израильской территории.

Прямая речь Хагари: "В рамках самообороны для устранения этих угроз ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане, откуда "Хезболла" планировала совершать нападения на израильское гражданское население".

"Вблизи по домам гражданских лиц на юге Ливана мы видим, что "Хезболла" готовится к широкомасштабному нападению на Израиль, подвергая опасности ливанское гражданское население.

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Мы предостерегаем гражданское население, находящееся в районах, где действует "Хезболла", немедленно выехать из опасной зоны ради собственной безопасности".

ИзраильЛивантерроризм
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