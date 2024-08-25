ЦАХАЛ нанес превентивный удар по объектам "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявил, что в ответ на подготовку "Хезболлой" запуска ракет, израильские военные нанесли удары по объектам террористов в Ливане. Вместе с тем, по данным ЦАХАЛ, "Хезболла" готовится к масштабному удару по Израилю.
Источник: ЦАХАЛ в telegram
Дословно: "Истребители ВВС Израиля наносят удары по объектам террористической организации „Хезболла", которые представляют непосредственную угрозу гражданам Государства Израиль".
Детали: Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военные Израиля обнаружили, что "Хезболла" готовилась запустить ракеты в сторону израильской территории.
Прямая речь Хагари: "В рамках самообороны для устранения этих угроз ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане, откуда "Хезболла" планировала совершать нападения на израильское гражданское население".
"Вблизи по домам гражданских лиц на юге Ливана мы видим, что "Хезболла" готовится к широкомасштабному нападению на Израиль, подвергая опасности ливанское гражданское население.
Мы предостерегаем гражданское население, находящееся в районах, где действует "Хезболла", немедленно выехать из опасной зоны ради собственной безопасности".