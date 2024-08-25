The Washington Post: Україна знову перетинає "червоні лінії" Путіна, а він – моргає

Удар України по російській обороні під час першого іноземного вторгнення на територію Росії з часів Другої світової війни оголив ілюзорні "червоні лінії" Москви і показав пасивну та приглушену реакцію російського правителя Володимира Путіна.

Джерело: The Washington Post

Дослівно: "Блискавичне вторгнення Києва до Курська на заході Росії цього місяця перетнуло найчервонішу з усіх червоних ліній - прямий наземний напад на Росію - проте реакція Путіна досі була разюче пасивною і приглушеною, що різко контрастує з його риторикою на початку війни.

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У перший день вторгнення в лютому 2022 року Путін попередив, що будь-яка країна, яка стане на шляху Росії, зіткнеться з наслідками, "яких ви ніколи не бачили за всю свою історію", і ця загроза, схоже, була спрямована на країни, які можуть озброїти Україну.

Якщо територіальна цілісність Росії опиниться під загрозою, "ми, безумовно, використаємо всі засоби, які є в нашому розпорядженні, щоб захистити Росію і наш народ. Це не блеф", - заявив він кілька місяців потому, у вересні. "Громадяни Росії можуть бути впевнені, що територіальна цілісність нашої Батьківщини, наша незалежність і свобода будуть забезпечені - я ще раз підкреслюю це - всіма засобами, які є в нашому розпорядженні", зробивши чітке посилання на ядерну зброю Росії.

Але прорив Україною російської оборони під час першого іноземного вторгнення з часів Другої світової війни викрив військові недоліки Росії і оголив ілюзорні червоні лінії Москви".

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Деталі: Тепер дехто на Заході ставить під сумнів стратегію Вашингтона щодо України: "повільне, вивірене постачання зброї в Україну, щоб уникнути ескалації напруженості у відносинах з Росією, яка, на думку критиків, перекреслила шанси Києва витіснити Росію і призвела до війни на виснаження з масовими жертвами".

Відзначається, що Україна неодноразово перетинали уявні "червоні лінії" Москви. Зокрема, потоплення російського флагмана "Москва", вибух Кримського мосту в 2022 році, атаки безпілотників на Кремль і Москву в 2023 році, вбивства пропагандистів на російській території і напади на стратегічні авіабази РФ.

Крім того, західна техніка, яку використовують ЗСУ, теж колись була "червоними лініями".

На думку багатьох аналітиків, політика США щодо військової допомоги Україні повинна була стати яскравим прикладом, але вона залишилася боязкою.

Неназваний російський академік, який говорив на умовах анонімності і має тісні зв'язки з високопоставленими московськими дипломатами, заявив, що російське керівництво "дуже серйозно" ставиться до використання американської і західної зброї в глибині Росії, але неясно, чи було прийнято рішення про те, як реагувати на це.

Російська влада намагається применшити значення українського вторгнення і провалу свого військового керівництва.