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The Washington Post: Украина снова пересекает "красные линии" Путина, а он – моргает

Алена МазуренкоВоскресенье, 25 августа 2024, 10:56
The Washington Post: Украина снова пересекает красные линии Путина, а он – моргает
Владимир Путин, фото РИА Новости

Удар Украины по российской обороне во время первого иностранного вторжения на территорию РФ со времен Второй мировой войны обнажил иллюзорные "красные линии" Москвы и показал пассивную и приглушенную реакцию российского правителя Владимира Путина.

Источник: The Washington Post

Дословно: "Молниеносное вторжение Киева в Курск на западе России в этом месяце пересекло самую красную из всех красных линий - прямое наземное нападение на Россию - однако реакция Путина до сих пор была поразительно пассивной и приглушенной, что резко контрастирует с его риторикой в начале войны.

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В первый день вторжения в феврале 2022 года Путин предупредил, что любая страна, которая станет на пути России, столкнется с последствиями, "которых вы никогда не видели за всю свою историю", и эта угроза, похоже, была направлена на страны, которые могут вооружить Украину.

Если территориальная целостность России окажется под угрозой, "мы, безусловно, используем все средства, которые есть в нашем распоряжении, чтобы защитить Россию и наш народ. Это не блеф", - заявил он несколько месяцев спустя, в сентябре. "Граждане России могут быть уверены, что территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены - я еще раз подчеркиваю это - всеми средствами, которые есть в нашем распоряжении", сделав четкую ссылку на ядерное оружие России.

Но прорыв Украиной российской обороны во время первого иностранного вторжения со времен Второй мировой войны разоблачил военные недостатки России и обнажил иллюзорные красные линии Москвы".

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Детали: Теперь некоторые на Западе ставят под сомнение стратегию Вашингтона в отношении Украины: "медленные, выверенные поставки оружия в Украину, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией, которая, по мнению критиков, перечеркнула шансы Киева вытеснить Россию и привела к войне на истощение с массовыми жертвами".

Отмечается, что Украина неоднократно пересекали мнимые "красные линии" Москвы. В частности, потопление российского флагмана "Москва", взрыв Крымского моста в 2022 году, атаки беспилотников на Кремль и Москву в 2023 году, убийства пропагандистов на российской территории и нападения на стратегические авиабазы РФ.

Кроме того, западная техника, которую используют ВСУ, тоже когда-то была "красными линиями".

По мнению многих аналитиков, политика США в отношении военной помощи Украине должна была стать ярким примером, но она осталась робкой.

Неназванный российский академик, который говорил на условиях анонимности и имеет тесные связи с высокопоставленными московскими дипломатами, заявил, что российское руководство "очень серьезно" относится к использованию американского и западного оружия в глубине России, но неясно, было ли принято решение о том, как реагировать на это.

Российские власти пытаются преуменьшить значение украинского вторжения и провала своего военного руководства.

Курская область ПутинЗеленскийвойна
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