У Познані стався вибух і пожежа в житловому будинку: 14 поранених, 2 зниклих безвісти

У польському місті Познань близько опівночі стався вибух в багатоквартирному будинку, після якого спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє RMF24, інформує "Європейська правда".

Пожежа сталася в будинку неподалік від центру міста. Спочатку стало відомо про загоряння в підвалі.

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Рятувальники прибули на місце події і почали огляд території. У цей момент пролунав несподіваний для всіх вибух.

Після вибухів вогонь швидко поширився на всі поверхи, а також охопив дах сусідньої будівлі.

Неофіційно повідомляли, що в підвалі вибухнув газовий балон, але пожежники цю інформацію не підтверджують. Сила вибуху була настільки великою, що збила з ніг пожежників, які першими зайшли туди, щоб загасити пожежу.

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"У нас є 11 поранених пожежників, ще двох пожежників ми шукаємо, до кінця не знаємо їхню долю", – сказав представник пожежної служби Юзеф Галіца.

Крім 11 пожежників постраждали також мешканка будинку та двоє перехожих.

Більше десятка пожежних бригад боролися з пожежею. На місце події також прибула поліція та військова охорона.

З охопленого вогнем будинку було евакуйовано 20 мешканців. Ще 100 осіб – з сусідніх будинків.

Представники будівельної інспекції повідомили, що будівля, де сталася пожежа, потребує стабілізації. У ній обвалилися всі перекриття.

Як тільки будівля буде укріплена, рятувальники зможуть зайти всередину, щоб знайти своїх зниклих колег.

Нагадаємо, у п'ятницю внаслідок пожежі в північному сербському місті Новий Сад рано-вранці в п'ятницю загинуло шестеро людей, четверо з яких – діти.

Також повідомляли, що у німецькому Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі, внаслідок чого постраждали понад 30 осіб.