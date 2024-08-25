В Познани произошел взрыв и пожар в жилом доме: 14 раненых, 2 пропавших без вести
В польском городе Познань около полуночи произошел взрыв в многоквартирном доме, после которого вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщает RMF24, информирует "Европейская правда".
Пожар произошел в доме неподалеку от центра города. Сначала стало известно о возгорании в подвале.
Спасатели прибыли на место происшествия и начали осмотр территории. В этот момент раздался неожиданный для всех взрыв.
После взрывов огонь быстро распространился на все этажи, а также охватил крышу соседнего здания.
Неофициально сообщали, что в подвале взорвался газовый баллон, но пожарные эту информацию не подтверждают. Сила взрыва была настолько большой, что сбила с ног пожарных, которые первыми зашли туда, чтобы потушить пожар.
"У нас есть 11 раненых пожарных, еще двух пожарных мы ищем, до конца не знаем их судьбу", – сказал представитель пожарной службы Юзеф Галица.
Wideo: agamaj/x https://t.co/wQ0iHYhZcH pic.twitter.com/euc3uktEKK— Remiza.pl (@remizacompl) August 25, 2024
Кроме 11 пожарных пострадали также жительница дома и двое прохожих.
Более десятка пожарных бригад боролись с пожаром. На место происшествия также прибыла полиция и военная охрана.
Из охваченного огнем дома были эвакуированы 20 жителей. Еще 100 человек – из соседних домов.
Представители строительной инспекции сообщили, что здание, где произошел пожар, нуждается в стабилизации. В нем обвалились все перекрытия.
Как только здание будет укреплено, спасатели смогут зайти внутрь, чтобы найти своих пропавших коллег.
Jest źle. pic.twitter.com/ebZl1JAcMx— poznan_moment (@poznan_moment) August 25, 2024
Напомним, в пятницу в результате пожара в северном сербском городе Нови-Сад рано утром в пятницу погибли шесть человек, четверо из которых – дети.
Также сообщалось, что в немецком Лейпциге произошел пожар на колесе обозрения, в результате чего пострадали более 30 человек.