На кордоні з Польщею почався ремонт на одному з КПП: можуть бути затримки

У пункті пропуску "Шегині – Медика" на польському кордоні розпочинаються ремонтні роботи, через що можливі затримки у його перетині.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Держприкордонслужбу

Деталі: Як зазначили у ДПСУ, за інформацією польської сторони, з 09:00 26 серпня у пункті пропуску "Шегині – Медика" починається ремонт двох смуг руху.

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Через це буде сповільнено виїзд з України вантажного транспорту та автобусів до Польщі, додали прикордонники.

За попередніми даними, ремонт дорожнього покриття триватиме до середини жовтня.

Прикордонники просять враховувати цю інформацію при плануванні маршруту.

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Також до 12 вересня тривають ремонтні роботи на пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська".

Раніше повідомляли, що Польщі знадобився додатковий місяць для ремонту залізниці, який почали влітку, тож обмеження маршруту деяких поїздів хелмського напрямку до станції Дорогуськ триватиме до 30 вересня.

Пересадка на станції Дорогуськ – вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту. Ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд.