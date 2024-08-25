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На границе с Польшей начался ремонт на одном из КПП: могут быть задержки

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоВоскресенье, 25 августа 2024, 14:21

В пункте пропуска "Шегини – Медика" на польской границе начинаются ремонтные работы, из-за чего возможны задержки в его пересечении.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Госпогранслужбу

Детали: Как отметили в ГПСУ, по информации польской стороны, с 09:00 26 августа в пункте пропуска "Шегини – Медика" начинается ремонт двух полос движения.

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Из-за этого будет замедлен выезд из Украины грузового транспорта и автобусов в Польшу, добавили пограничники.

По предварительным данным, ремонт дорожного покрытия продлится до середины октября.

Пограничники просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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Также до 12 сентября продолжаются ремонтные работы на пункте пропуска "Гребенне – Рава-Русская".

Ранее сообщалось, что Польше понадобился дополнительный месяц для ремонта железной дороги, который начали летом, поэтому ограничение маршрута некоторых поездов хелмского направления до станции Дорогуск продлится до 30 сентября.

Пересадка на станции Дорохуск - вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта. Эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд.

Польшаграница
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