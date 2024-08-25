У понеділок вимикати світло не планують

У понеділок, 26 серпня, застосування графіків відключень електроенергії не прогнозуються.

Джерело: НЕК "Укренерго"

Дослівно: "Завтра, 26 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються.

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При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково".

Деталі: В "Укренерго" закликали користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00, а з 18:00 до 23:00 споживати електроенергію ощадливо.