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У понеділок вимикати світло не планують

Катерина ТищенкоНеділя, 25 серпня 2024, 18:37
У понеділок вимикати світло не планують
ілюстративне фото Pixabay

У понеділок, 26 серпня, застосування графіків відключень електроенергії не прогнозуються.

Джерело: НЕК "Укренерго"

Дослівно: "Завтра, 26 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються.

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При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково".

Деталі: В "Укренерго" закликали користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00, а з 18:00 до 23:00 споживати електроенергію ощадливо.

електроенергія
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