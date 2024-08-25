Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В понедельник выключать свет не планируют

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 августа 2024, 18:37
В понедельник выключать свет не планируют
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник, 26 августа, применение графиков отключений электроэнергии не прогнозируются.

Источник: НЭК "Укрэнерго"

Дословно: "Завтра, 26 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются.

Реклама:

При изменении ситуации – о применении отключений будет сообщено дополнительно".

Детали: В "Укрэнерго" призвали пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00, а с 18:00 до 23:00 потреблять электроэнергию экономно.

электроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
электроэнергия
В воскресенье не планируют применять графики отключений
Москве из-за санкций грозит дефицит электроэнергии
В Ливане произошел тотальный блэкаут
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: