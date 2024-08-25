В понедельник выключать свет не планируют
Воскресенье, 25 августа 2024, 18:37
В понедельник, 26 августа, применение графиков отключений электроэнергии не прогнозируются.
Источник: НЭК "Укрэнерго"
Дословно: "Завтра, 26 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются.
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При изменении ситуации – о применении отключений будет сообщено дополнительно".
Детали: В "Укрэнерго" призвали пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00, а с 18:00 до 23:00 потреблять электроэнергию экономно.