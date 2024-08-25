У понеділок в Україні без опадів, спека до 36°

У понеділок 26 серпня в Україні невелика хмарність, опадів не очікується, у південних і центральних областях місцями сильна спека 35-36°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: Вітер північно-східний, 3-8 м/с, у південній частині вдень 7-12 м/с.

Реклама:

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°; вдень 29-34° (на високогір`ї Карпат 22-27°), у південних і центральних областях місцями сильна спека 35-36°.

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°; у Києві вночі 17-19°, вдень 31-33°.