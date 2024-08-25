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У понеділок в Україні без опадів, спека до 36°

Катерина ТищенкоНеділя, 25 серпня 2024, 21:22
У понеділок в Україні без опадів, спека до 36°
ілюстративне фото Pixabay

У понеділок 26 серпня в Україні невелика хмарність, опадів не очікується, у південних і центральних областях місцями сильна спека 35-36°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: Вітер північно-східний, 3-8 м/с, у південній частині вдень 7-12 м/с.

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Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°; вдень 29-34° (на високогір`ї Карпат 22-27°), у південних і центральних областях місцями сильна спека 35-36°.

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°; у Києві вночі 17-19°, вдень 31-33°.

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