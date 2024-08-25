В понедельник в Украине без осадков, жара до 36°
Воскресенье, 25 августа 2024, 21:22
В понедельник 26 августа в Украине небольшая облачность, осадков не ожидается, в южных и центральных областях местами сильная жара 35-36°.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, в южной части днем 7-12 м/с.
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Температура ночью 14-19°, на юге страны до 23°; днем 29-34° (на высокогорье Карпат 22-27°), в южных и центральных областях местами сильная жара 35-36°.
На Киевщине небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем 29-34°; в Киеве ночью 17-19°, днем 31-33°.