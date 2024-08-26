Росіяни запустили "Шахеди": в країні масштабна тривога

У ніч на 26 серпня російські військові запустили ударні БпЛА типу "Шахед" з півночі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: За інформацією повітряників, безпілотники летять через Сумщину в напрямку Полтавщини.

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О 1.24 у ПС оновили рух ударних БпЛА:

БпЛА через Сумщину у західному напрямку.

БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

О 1.38 військові повідомили про ударний БпЛА у напрямку Миргорода.

О 1.48 військові оновили траєкторію руху ударних БпЛА:

ВІДЕО ДНЯ

декілька груп ударних БпЛА з Сумщини на Чернігівщину;

БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку;

БпЛА курсом на Суми;

О 2.55 у ПС повідомили про перебування ударних БпЛА:

Ударні БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.

БпЛА з Черкаської курсом на Кіровоградську область.

Мапа alerts.in.ua

О 3.15 військові фіксували:

БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА курсом на Чернігів.

БпЛА з Сумщини у південно-західному напрямку.

БпЛА з Полтавщини на Черкащину.

БпЛА з Полтавщини курсом на Дніпропетровську область.

Мапа alerts.in.ua

О 5.04 Повітряні сили знову повідомили траєкторію руху ударних БпЛА:

БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.

БпЛА на півночі Житомирщини курсом на південь.

БпЛА на півночі Черкаської області у південно-західному напрямку.

БпЛА з Херсонщини та Миколаївщині у північно-західному напрямку.

БпЛА з Полтавщини та Дніпропетровщини на Харківщину.

Мапа alerts.in.ua

О 5.47 військові повідомили про подальший рух ударних БпЛА:

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

БпЛА з Житомирщини курсом на Рівненщину.

Декілька груп БпЛА з Сумщини у південно-західному напрямку.

БпЛА з Черкащини курсом на Кіровоградську область.

Декілька груп БпЛА з Миколаївщини у північно-західному напрямку.

Декілька груп БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.

О 6.02 стало відомо, що БпЛА на Київщині летять курсом на Васильків.

О 6.59 військові оновили рух ударних БпЛА: