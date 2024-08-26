Росіяни запустили "Шахеди": в країні масштабна тривога
Понеділок, 26 серпня 2024, 02:56
У ніч на 26 серпня російські військові запустили ударні БпЛА типу "Шахед" з півночі.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: За інформацією повітряників, безпілотники летять через Сумщину в напрямку Полтавщини.
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О 1.24 у ПС оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА через Сумщину у західному напрямку.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
О 1.38 військові повідомили про ударний БпЛА у напрямку Миргорода.
О 1.48 військові оновили траєкторію руху ударних БпЛА:
ВІДЕО ДНЯ
- декілька груп ударних БпЛА з Сумщини на Чернігівщину;
- БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку;
- БпЛА курсом на Суми;
О 2.55 у ПС повідомили про перебування ударних БпЛА:
- Ударні БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
- БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
- БпЛА з Черкаської курсом на Кіровоградську область.
О 3.15 військові фіксували:
- БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
- БпЛА курсом на Чернігів.
- БпЛА з Сумщини у південно-західному напрямку.
- БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
- БпЛА з Полтавщини курсом на Дніпропетровську область.
О 5.04 Повітряні сили знову повідомили траєкторію руху ударних БпЛА:
- БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.
- БпЛА на півночі Житомирщини курсом на південь.
- БпЛА на півночі Черкаської області у південно-західному напрямку.
- БпЛА з Херсонщини та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
- БпЛА з Полтавщини та Дніпропетровщини на Харківщину.
О 5.47 військові повідомили про подальший рух ударних БпЛА:
- Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
- БпЛА з Житомирщини курсом на Рівненщину.
- Декілька груп БпЛА з Сумщини у південно-західному напрямку.
- БпЛА з Черкащини курсом на Кіровоградську область.
- Декілька груп БпЛА з Миколаївщини у північно-західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
О 6.02 стало відомо, що БпЛА на Київщині летять курсом на Васильків.
О 6.59 військові оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА на Київщині у південно-західному напрямку.
- БпЛА на Волині у західному напрямку.
- Група БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Рівненщину.
- БпЛА на Вінниччині курсом на захід.
- БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.
- Декілька груп БпЛА з Миколаївщини у північно-західному напрямку.
- БпЛА з Черкащини курсом на захід.
- Декілька груп БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
- БпЛА курсом на Полтаву.
- БпЛА на півночі Дніпропетровської області постійно змінюють курс.
- Декілька груп ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня.