Россияне запустили «Шахеды»: в стране масштабная тревога
Понедельник, 26 августа 2024, 02:56
В ночь на 26 августа российские военные запустили ударные БпЛА типа "Шахед" с севера.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: По информации воздушников, беспилотники летят через Сумскую область в направлении Полтавщины.
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В 1.24 в ПС обновили движение ударных БпЛА:
- БпЛА через Сумскую область в западном направлении.
- БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
В 1.38 военные сообщили об ударном БПЛА в направлении Миргорода.
В 1.48 военные обновили траекторию движения ударных БПЛА:
ВИДЕО ДНЯ
- несколько групп ударных БпЛА с Сумщины на Черниговщину;
- БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;
- БпЛА курсом на Сумы;
В 2.55 в ПС сообщили о пребывании ударных БпЛА:
- Ударные БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
- БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.
- БпЛА с Черкасской курсом на Кировоградскую область.
В 3.15 военные зафиксировали:
- БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.
- БпЛА курсом на Чернигов.
- БпЛА с Сумщины в юго-западном направлении.
- БпЛА с Полтавщины на Черкасщину.
- БпЛА с Полтавщины курсом на Днепропетровскую область.
В 5.04 Воздушные силы снова сообщили траекторию движения ударных БпЛА:
- БпЛА на Сумщине в юго-западном направлении.
- БпЛА на севере Житомирской области курсом на юг.
- БпЛА на севере Черкасской области в юго-западном направлении.
- БпЛА с Херсонщины и Николаевщины в северо-западном направлении.
- БпЛА с Полтавщины и Днепропетровщины на Харьковщину.
В 5.47 военные сообщили о траектории ударных БпЛА:
- Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
- БпЛА из Житомирской области курсом на Ровенскую область.
- Несколько групп БпЛА с Сумщины в юго-западном направлении.
- БпЛА с Черкасской области курсом на Кировоградскую область.
- Несколько групп БпЛА с Николаевщины в северо-западном направлении.
- Несколько групп БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину.
В 6.02 стало известно, что БпЛА на Киевщине летят курсом на Васильков.
В 6.59 военные обновили движение ударных БПЛА:
- БпЛА на Киевщине в юго-западном направлении.
- БпЛА на Волыни в западном направлении.
- Группа БпЛА на севере Житомирщины курсом на Ровенскую область.
- БпЛА в Винницкой области курсом на запад.
- БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.
- Несколько групп БпЛА с Николаевщины в северо-западном направлении.
- БпЛА с Черкасской области курсом на запад.
- Несколько групп БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину.
- БпЛА курсом на Полтаву.
- БпЛА на севере Днепропетровской области постоянно меняют курс.
- Несколько групп вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении юга.