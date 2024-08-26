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Россияне запустили «Шахеды»: в стране масштабная тревога

Алена ИвашкивПонедельник, 26 августа 2024, 02:56
Россияне запустили «Шахеды»: в стране масштабная тревога
фото: Getty Images

В ночь на 26 августа российские военные запустили ударные БпЛА типа "Шахед" с севера.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: По информации воздушников, беспилотники летят через Сумскую область в направлении Полтавщины.

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В 1.24 в ПС обновили движение ударных БпЛА:

  • БпЛА через Сумскую область в западном направлении.
  • БпЛА с Сумщины на Полтавщину.

В 1.38 военные сообщили об ударном БПЛА в направлении Миргорода.

В 1.48 военные обновили траекторию движения ударных БПЛА:

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  • несколько групп ударных БпЛА с Сумщины на Черниговщину;
  • БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении;
  • БпЛА курсом на Сумы;

В 2.55 в ПС сообщили о пребывании ударных БпЛА:

  • Ударные БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
  • БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.
  • БпЛА с Черкасской курсом на Кировоградскую область.
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В 3.15 военные зафиксировали:

  • БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.
  • БпЛА курсом на Чернигов.
  • БпЛА с Сумщины в юго-западном направлении.
  • БпЛА с Полтавщины на Черкасщину.
  • БпЛА с Полтавщины курсом на Днепропетровскую область.
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В 5.04 Воздушные силы снова сообщили траекторию движения ударных БпЛА:

  • БпЛА на Сумщине в юго-западном направлении.
  • БпЛА на севере Житомирской области курсом на юг.
  • БпЛА на севере Черкасской области в юго-западном направлении.
  • БпЛА с Херсонщины и Николаевщины в северо-западном направлении.
  • БпЛА с Полтавщины и Днепропетровщины на Харьковщину.
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В 5.47 военные сообщили о траектории ударных БпЛА:

  • Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
  • БпЛА из Житомирской области курсом на Ровенскую область.
  • Несколько групп БпЛА с Сумщины в юго-западном направлении.
  • БпЛА с Черкасской области курсом на Кировоградскую область.
  • Несколько групп БпЛА с Николаевщины в северо-западном направлении.
  • Несколько групп БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину.

В 6.02 стало известно, что БпЛА на Киевщине летят курсом на Васильков.

В 6.59 военные обновили движение ударных БПЛА:

  • БпЛА на Киевщине в юго-западном направлении.
  • БпЛА на Волыни в западном направлении.
  • Группа БпЛА на севере Житомирщины курсом на Ровенскую область.
  • БпЛА в Винницкой области курсом на запад.
  • БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.
  • Несколько групп БпЛА с Николаевщины в северо-западном направлении.
  • БпЛА с Черкасской области курсом на запад.
  • Несколько групп БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину.
  • БпЛА курсом на Полтаву.
  • БпЛА на севере Днепропетровской области постоянно меняют курс.
  • Несколько групп вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении юга.

Шахедбеспилотники
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