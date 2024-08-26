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У Києві виникли проблеми зі світлом

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 серпня 2024, 08:59
У Києві виникли проблеми зі світлом
ілюстративне фото

У деяких районах Києва виникли перебої з енергопостачанням, столична влада каже, що це пов’язано з ситуацією в загальноукраїнській енергомережі.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі".

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Деталі: Також про перебої зі світлом повідомив мер Броварів Київської області Ігор Сапожко.

Київенергетика
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