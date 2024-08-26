В Киеве возникли проблемы со светом
Понедельник, 26 августа 2024, 08:59
В некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, столичные власти говорят, что это связано с ситуацией в общеукраинской энергосети.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "В нескольких районах столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети".
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Детали: Также о перебоях со светом сообщил мэр Броваров Киевской области Игорь Сапожко.