Литва закупить дрони на 8 млн євро у місцевих виробників для себе та України
Литовське Агентство оборонних ресурсів закуповує дрони у п'яти місцевих виробників на суму 8 млн євро.
Джерело: "Європейська правда"; заява міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса, яку цитує Delfi
Деталі: Як зазначено, закуплені дрони передадуть литовській армії та Збройним силам України.
Агентство оборонних ресурсів підписало контракти з п'ятьма литовськими компаніями: Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy і Unmanned Defense Systems.
Литовській армії буде поставлено понад 2,3 тисячі FPV-дронів за 3 млн євро, а Збройним силам України – майже 5 тисяч дронів того ж типу за 5 млн євро.
Дрони як для України, так і для литовської армії закуповують з усім додатковим приладдям, обладнанням і навчанням, необхідним для запуску та управління.
"Ми прагнемо заохочувати виробництво дронів і антидронів у Литві... Випробування, які відбулися в Україні, і підписання договорів – це величезний імпульс і значущий крок для наших виробників дронів. Ця закупівля, безсумнівно, пов'язана з основоположними інтересами національної безпеки", – сказав Кащюнас.
Планується, що перші дрони будуть доставлені в Україну наприкінці вересня цього року. Усі дрони будуть доставлені як Збройним силам України, так і литовській армії до кінця цього року.
Раніше прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте анонсувала новий пакет військової допомоги з комплексами ППО та іншим обладнанням, який має надійти в Україну до початку вересня.
Крім того, у серпні під Києвом відбулися повторні випробування бойових безпілотників литовського виробництва в прифронтових умовах.
Ці випробування були організовані для того, щоб Україна могла обрати продукцію, яка найкраще відповідає потребам українських військових.