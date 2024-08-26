Литва закупить дрони на 8 млн євро у місцевих виробників для себе та України

Литовське Агентство оборонних ресурсів закуповує дрони у п'яти місцевих виробників на суму 8 млн євро.

Джерело: "Європейська правда"; заява міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса, яку цитує Delfi

Деталі: Як зазначено, закуплені дрони передадуть литовській армії та Збройним силам України.

Реклама:

Агентство оборонних ресурсів підписало контракти з п'ятьма литовськими компаніями: Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy і Unmanned Defense Systems.

Литовській армії буде поставлено понад 2,3 тисячі FPV-дронів за 3 млн євро, а Збройним силам України – майже 5 тисяч дронів того ж типу за 5 млн євро.

Дрони як для України, так і для литовської армії закуповують з усім додатковим приладдям, обладнанням і навчанням, необхідним для запуску та управління.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми прагнемо заохочувати виробництво дронів і антидронів у Литві... Випробування, які відбулися в Україні, і підписання договорів – це величезний імпульс і значущий крок для наших виробників дронів. Ця закупівля, безсумнівно, пов'язана з основоположними інтересами національної безпеки", – сказав Кащюнас.

Планується, що перші дрони будуть доставлені в Україну наприкінці вересня цього року. Усі дрони будуть доставлені як Збройним силам України, так і литовській армії до кінця цього року.

Раніше прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте анонсувала новий пакет військової допомоги з комплексами ППО та іншим обладнанням, який має надійти в Україну до початку вересня.

Крім того, у серпні під Києвом відбулися повторні випробування бойових безпілотників литовського виробництва в прифронтових умовах.

Ці випробування були організовані для того, щоб Україна могла обрати продукцію, яка найкраще відповідає потребам українських військових.