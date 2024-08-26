Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Литва закупить дрони на 8 млн євро у місцевих виробників для себе та України

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінПонеділок, 26 серпня 2024, 11:51
Литва закупить дрони на 8 млн євро у місцевих виробників для себе та України
Фото: Getty Images

Литовське Агентство оборонних ресурсів закуповує дрони у п'яти місцевих виробників на суму 8 млн євро.

Джерело: "Європейська правда"; заява міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса, яку цитує Delfi

Деталі: Як зазначено, закуплені дрони передадуть литовській армії та Збройним силам України.

Реклама:

Агентство оборонних ресурсів підписало контракти з п'ятьма литовськими компаніями: Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy і Unmanned Defense Systems.

Литовській армії буде поставлено понад 2,3 тисячі FPV-дронів за 3 млн євро, а Збройним силам України – майже 5 тисяч дронів того ж типу за 5 млн євро.

Дрони як для України, так і для литовської армії закуповують з усім додатковим приладдям, обладнанням і навчанням, необхідним для запуску та управління.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми прагнемо заохочувати виробництво дронів і антидронів у Литві... Випробування, які відбулися в Україні, і підписання договорів – це величезний імпульс і значущий крок для наших виробників дронів. Ця закупівля, безсумнівно, пов'язана з основоположними інтересами національної безпеки", – сказав Кащюнас.

Планується, що перші дрони будуть доставлені в Україну наприкінці вересня цього року. Усі дрони будуть доставлені як Збройним силам України, так і литовській армії до кінця цього року.

Раніше прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте анонсувала новий пакет військової допомоги з комплексами ППО та іншим обладнанням, який має надійти в Україну до початку вересня.

Крім того, у серпні під Києвом відбулися повторні випробування бойових безпілотників литовського виробництва в прифронтових умовах.

Ці випробування були організовані для того, щоб Україна могла обрати продукцію, яка найкраще відповідає потребам українських військових.

Литвабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
Литва
На тлі наступу ЗСУ на Курщині Литва фіксує скорочення військ РФ у Калінінградській області
Німецька бригада проведе навчання у Литві: швидке перекидання 650 одиниць техніки для захисту НАТО
Президент Литви критикує комісію з дерадянізації
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: