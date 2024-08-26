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У Харкові затримали "ідейного" агента, який вистежував для ФСБ систему Patriot

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 серпня 2024, 13:37
У Харкові затримали ідейного агента, який вистежував для ФСБ систему Patriot
фото СБУ

У Харкові викрили ворожого агента, який збирав для російської спецслужби дані про розташування Сил оборони та систем Patriot.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

За даними слідства, у квітні 2024 року харківʼянин, який працює водієм однієї з мереж продуктових магазинів, через месенджер Telegram познайомився та спілкувався зі співробітником ФСБ РФ.

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Він погодився передавати представнику держави-агресора необхідну інформацію для проведення підривної діяльності проти України.

Для виконання ворожого завдання фігурант їздив по Харкову на службовому авто нібито виконуючи свою роботу, проте насправді приховано фіксував місця дислокації українських захисників та військової техніки.

Також чоловік намагався знайти розташування зенітно-ракетних комплексів Patriot у місті.

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Всю інформацію він передавав російському куратору в їхньому особистому чаті. Ці дані були необхідні РФ для планування атак ракетами, БпЛА та авіаційними боєприпасами по обласному центру.

 

Встановлено, що фігурант працював за "ідею", гроші за роботу на ворога він не отримував.

 

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Наразі за клопотанням прокурорів суд арештував підозрюваного без права внесення застави.

ХарківСБУвійна
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