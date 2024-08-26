В Харькове задержан "идейный" агент, который выслеживал для ФСБ систему Patriot

В Харькове разоблачили вражеского агента, который собирал для российской спецслужбы данные о расположении Сил обороны и систем Patriot.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, в апреле 2024 года харьковчанин, который работает водителем одной из сетей продуктовых магазинов, через мессенджер Telegram познакомился и общался с сотрудником ФСБ РФ.

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Он согласился передавать представителю государства-агрессора необходимую информацию для проведения подрывной деятельности против Украины.

Для выполнения вражеского задания фигурант ездил по Харькову на служебном авто якобы выполняя свою работу, однако на самом деле скрыто фиксировал места дислокации украинских защитников и военной техники.

Также мужчина пытался найти расположение зенитно-ракетных комплексов Patriot в городе.

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Всю информацию он передавал российскому куратору в их личном чате. Эти данные были необходимы РФ для планирования атак ракетами, БПЛА и авиационными боеприпасами по областному центру.

Установлено, что фигурант работал за "идею", деньги за работу на врага он не получал.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Сейчас по ходатайству прокуроров суд арестовал подозреваемого без права внесения залога.