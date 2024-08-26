На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

За даними видання "Волинські новини", 25 серпня у Ковельському районі під час конфлікту між двома правоохоронцями 29-річний командир взводу застрелив 20-річного поліцейського, працівники ДБР розслідують обставини смерті правоохоронця.

Джерело: "Волинські новини"

Дослівно: "Трагедія сталася близько 3.30 ранку 25 серпня на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковельському районі".

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Деталі: За попередніми даними, у 29-річного командира взводу виник словесний конфлікт з 20-річним правоохоронцем, після чого командир вистрілив у правоохоронця. Від отриманих травм той помер на місці події.

Видання зазначає, що командира вже затримали. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.115 КК України – умисне вбивство. Також до суду подали клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу.