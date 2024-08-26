По данным издания "Волынские новости", 25 августа в Ковельском районе во время конфликта между двумя правоохранителями 29-летний командир взвода застрелил 20-летнего полицейского, работники ГБР расследуют обстоятельства смерти правоохранителя.

Источник: "Волынские новости"

Дословно: "Трагедия произошла около 3.30 утра 25 августа на территории опорного пункта сводной бригады правоохранительного органа в Ковельском районе".

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Детали: По предварительным данным, у 29-летнего командира взвода возник словесный конфликт с 20-летним правоохранителем, после чего командир выстрелил в милиционера. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Издание отмечает, что командира уже задержали. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное убийство. Также в суд подали ходатайство об избрании ему меры пресечения.