Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Анастасия ПроцПонедельник, 26 августа 2024, 16:01
На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ
Иллюстративное фото: Getty Images

По данным издания "Волынские новости", 25 августа в Ковельском районе во время конфликта между двумя правоохранителями 29-летний командир взвода застрелил 20-летнего полицейского, работники ГБР расследуют обстоятельства смерти правоохранителя.

Источник: "Волынские новости"

Дословно: "Трагедия произошла около 3.30 утра 25 августа на территории опорного пункта сводной бригады правоохранительного органа в Ковельском районе".

Реклама:

Детали: По предварительным данным, у 29-летнего командира взвода возник словесный конфликт с 20-летним правоохранителем, после чего командир выстрелил в милиционера. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Издание отмечает, что командира уже задержали. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное убийство. Также в суд подали ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Волынская областьубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
Волынская область
Российская массированная атака: в Луцке повреждены 2 дома, есть раненый – власти
В Луцке поврежден объект инфраструктуры: есть погибший
Митинг под ТЦК в Ковеле: полиция расследует нарушение общественного порядка и опасные призывы
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: