У Польщі пояснили, чому не збили "повітряний об'єкт", що влетів з України
Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш заявив, що "повітряний об'єкт", який залетів з території України під час масованої ракетної атаки 26 серпня, не збили через атмосферні умови.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News
Деталі: Кліш розповів, що був готовий віддати команду на знищення об'єкта і перебував у контакті щодо цього з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем, а також з начальником Генерального штабу Веславом Кукулою.
"Об'єкт зник приблизно через 25 км на польській території. Через атмосферні умови я не зміг дати команду на боротьбу з ним", – додав він.
Генерал зазначив, що після зникнення об'єкт не був виявлений союзницькими або польськими літаками чи гелікоптерами.
Наразі розпочато операцію з пошуку об'єкта, до місця події прямують війська і вертольоти. Генерал повідомив, що об'єкт, ймовірно, все ще перебуває на польській території, хоча він також не виключив, що міг вилетіти.
Що передувало:
- Раніше Польща заявила про порушення повітряного простору під час ракетно-дронової атаки Росії проти України вранці 26 серпня.
- Також повідомляли, що у Молдові після масованої атаки РФ по Україні фіксують перебої в енергосистемі.