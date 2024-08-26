У Польщі пояснили, чому не збили "повітряний об'єкт", що влетів з України

Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш заявив, що "повітряний об'єкт", який залетів з території України під час масованої ракетної атаки 26 серпня, не збили через атмосферні умови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Деталі: Кліш розповів, що був готовий віддати команду на знищення об'єкта і перебував у контакті щодо цього з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем, а також з начальником Генерального штабу Веславом Кукулою.

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"Об'єкт зник приблизно через 25 км на польській території. Через атмосферні умови я не зміг дати команду на боротьбу з ним", – додав він.

Генерал зазначив, що після зникнення об'єкт не був виявлений союзницькими або польськими літаками чи гелікоптерами.

Наразі розпочато операцію з пошуку об'єкта, до місця події прямують війська і вертольоти. Генерал повідомив, що об'єкт, ймовірно, все ще перебуває на польській території, хоча він також не виключив, що міг вилетіти.

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