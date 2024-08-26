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В Польше объяснили, почему не сбили "воздушный объект", влетевший из Украины

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 26 августа 2024, 16:41
В Польше объяснили, почему не сбили воздушный объект, влетевший из Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши Мацей Клиш заявил, что "воздушный объект", который залетел с территории Украины во время массированной ракетной атаки 26 августа, не сбили из-за атмосферных условий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Детали: Клиш рассказал, что был готов отдать команду на уничтожение объекта и находился в контакте по этому поводу с министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем, а также с начальником Генерального штаба Веславом Кукулой.

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"Объект исчез примерно через 25 км на польской территории. Из-за атмосферных условий я не смог дать команду на борьбу с ним", – добавил он.

Генерал отметил, что после исчезновения объект не был обнаружен союзническими или польскими самолетами или вертолетами.

Сейчас начата операция по поиску объекта, к месту происшествия направляются войска и вертолеты. Генерал сообщил, что объект, вероятно, все еще находится на польской территории, хотя он также не исключил, что тот мог вылететь.

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