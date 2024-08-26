Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Авіабазі НАТО у Німеччині, ймовірно, загрожувала російська диверсія 

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 26 серпня 2024, 17:09
ЗМІ: Авіабазі НАТО у Німеччині, ймовірно, загрожувала російська диверсія 
Ілюстративне фото: Getty Images

Агентство DPA із власних джерел у німецьких безпекових колах довідалось, що авіабазі НАТО в Гайленкірхені, де минулого тижня підвищували рівень тривоги, ймовірно, загрожувала російська диверсія з безпілотником.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію Morgenpost

Деталі: Агентство зазначило, що щодо бази у Гайленкірхені були висновки розвідки, згідно з якими ймовірною вважалася загроза "російського диверсійного акту".

Реклама:

Від джерел агентство дізналося, що німецькі розвідники отримали наведення від іноземної розвідувальної служби "про підготовчі дії до ймовірного російського диверсійного акту проти бази НАТО з використанням безпілотника".

Минулого тижня штаб-квартира НАТО в Брюсселі, як і сама авіабаза у Гайленкірхені, зберігала мовчання щодо можливої загрози.

Речник бази відкинув припущення про польоти безпілотників як "абсурдні", а розслідування взяла на себе поліція Кельна. Федеральна прокуратура не розслідує цю справу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Минулого тижня авіабаза НАТО в Гайленкірхені у Північному Рейні-Вестфалії посилила заходи безпеки через можливу загрозу. Це зробили із запобіжною метою після того, як американська розвідка попередила про можливий напад на базу. 
  • Після того, як нічого не сталося, в п'ятницю рівень безпеки був знову знижений.

НімеччинаНАТОРосіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
Німеччина
Шольц їде до міста, де стався терористичний напад на фестивалі
У Бундестазі закликали Шольца не рятувати бюджет за рахунок України
Різанина на фестивалі в німецькому місті: поліція затримала підозрюваного
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: