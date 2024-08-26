ЗМІ: Авіабазі НАТО у Німеччині, ймовірно, загрожувала російська диверсія 

Агентство DPA із власних джерел у німецьких безпекових колах довідалось, що авіабазі НАТО в Гайленкірхені, де минулого тижня підвищували рівень тривоги, ймовірно, загрожувала російська диверсія з безпілотником.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію Morgenpost

Деталі: Агентство зазначило, що щодо бази у Гайленкірхені були висновки розвідки, згідно з якими ймовірною вважалася загроза "російського диверсійного акту".

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Від джерел агентство дізналося, що німецькі розвідники отримали наведення від іноземної розвідувальної служби "про підготовчі дії до ймовірного російського диверсійного акту проти бази НАТО з використанням безпілотника".

Минулого тижня штаб-квартира НАТО в Брюсселі, як і сама авіабаза у Гайленкірхені, зберігала мовчання щодо можливої загрози.

Речник бази відкинув припущення про польоти безпілотників як "абсурдні", а розслідування взяла на себе поліція Кельна. Федеральна прокуратура не розслідує цю справу.

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